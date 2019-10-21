"Тамбов" определился с тренером вместо уволившегося Григоряна

Исполняющим обязанности главного тренера "Тамбова" назначен Сергей Первушин, сообщает официальный сайт клуба.

Помогать Первушина будут Тимур Шипшев и Сергей Куликов. Стоит отметить, что все трое специалистов ранее входили в тренерский штаб прежнего наставника тамбовского клуба Александра Григоряна, который несколько дней назад ушел в отставку.

После 13 туров "Тамбов" занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч тамбовцы проведут 26 октября на своем поле с "Уфой".

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