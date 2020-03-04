"Тамбов" отреагировал на слова Слуцкого об инфраструктуре клуба

"Тамбов" в твиттере отреагировал на слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.

После матча команд в 20-м туре РПЛ (0:0), который проходил в Нижнем Новгороде, тренер заявил, что лига должна ужесточить требования к клубам, не обладающими инфраструктурой.

"Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе. Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка!" - написал "Тамбов", прикрепив видео с пустыми трибунами в Сочи и Казани.

Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе...



Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка! #ФКТамбов #ОднаКоманда pic.twitter.com/4BCKo5CHqq — ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 3, 2020

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