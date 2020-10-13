"Тамбов" отреагировал на заявление Панченко о невыплате зарплаты

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков ответил бывшему форварду команды Кириллу Панченко, который признался, что ни разу не получал зарплату за время пребывания в клубе.

"У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмёрки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем", - сказал Худяков.

Напомним, что в минувшее воскресенье Панченко официально покинул "Тамбов" и заключил двухлетний контракт с тульским "Арсеналом".

30-летний нападающий выступал за "волков" на протяжении двух месяцев, сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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