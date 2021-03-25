"Тамбов" отстранил от тренировок футболистов, подозреваемых в игре на ставках

Полузащитник Дмитрий Герман и форвард Александр Еркин временно не смогут тренироваться с другими игроками "Тамбова".

Обоих футболистов отстранили от работы с командой в связи с подозрениями в игре на ставках.

"Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу", - сказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

По итогам 23 туров "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, после зимней паузы команда потерпела 5 поражений в 5 матчах.

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