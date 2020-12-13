"Тамбов" планирует переехать в Саранск и сменить название

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился информацией о судьбе клуба с учетом сложившейся финансовой ситуации.

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить команду. В том числе, на рассмотрении находятся варианты переезда в другой город. Недавно мы потеряли академию футбола и сейчас просто не сможем получить лицензии от Тамбова.

Единственный возможный вариант – переезд в другой регион, где будет стадион и академия.

Судя по всему, это будет Саранск. Будем выходить на регион, общаться". А в конце сезона, возможно, сменим название. По ходу сезона менять не будем, – сказал Худяков.