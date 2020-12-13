"Тамбов" планирует переехать в Саранск и сменить название

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"Тамбов" планирует переехать в Саранск и сменить названиеСпортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился информацией о судьбе клуба с учетом сложившейся финансовой ситуации.

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить команду. В том числе, на рассмотрении находятся варианты переезда в другой город. Недавно мы потеряли академию футбола и сейчас просто не сможем получить лицензии от Тамбова.

Единственный возможный вариант – переезд в другой регион, где будет стадион и академия. 

Судя по всему, это будет Саранск. Будем выходить на регион, общаться". А в конце сезона, возможно, сменим название. По ходу сезона менять не будем, – сказал Худяков.

В текущем сезоне чемпионата России "Тамбов" занимает 15-е место в таблице, набрав 12 очков.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Там уже была команда "Мордовия". Если "Тамбов" хочет повторить её судьбу, то пусть переезжает. Никому не запрещено наступать на грабли.

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