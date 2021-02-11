"Тамбов" по-прежнему может сняться с РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что до сих пор есть риск, что команда не будет возобновлять сезон.
"Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга - если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться", - сказал Худяков.
Ранее сообщалось, что клуб готов платить не более 50 тысяч рублей в месяц.
"Тамбов" по итогам 19 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Директор "Тамбова" Худяков отправил команду на сбор за свой счет. | http://soccernews.ru
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