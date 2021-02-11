"Тамбов" по-прежнему может сняться с РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что до сих пор есть риск, что команда не будет возобновлять сезон.

"Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга - если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться", - сказал Худяков.

Ранее сообщалось, что клуб готов платить не более 50 тысяч рублей в месяц.

"Тамбов" по итогам 19 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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