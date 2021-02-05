"Тамбов" подал иск о банкротстве

Арбитражный суд Тамбовской области зарегистрировал иск от ассоциации "Футбольный клуб "Тамбов" о банкротстве.

Речь идёт о признании банкротом некоммерческого партнёрства "ФК "Тамбов" - предыдущего юридического лица клуба.

Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В последнее время ходило много слухов о скором снятии команды с чемпионата, однако российские футбольные чиновники разработали план спасения аутсайдера лиги и уже приступили к его реализации.

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