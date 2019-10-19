"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна

Александр Григорян более не является наставником "Тамбова".

Ранее тренер сообщил, что подал в отставку после поражения от "Урала" (1:2). Официальный сайт клуба подтвердил отставку Григоряна. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Григорян возглавлял "Тамбов" с апреля 2019 года. Напомним, что при нем клуб вышел в РПЛ.

После 13 туров "Тамбов" с 8 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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