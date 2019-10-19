"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна
Александр Григорян более не является наставником "Тамбова".
Ранее тренер сообщил, что подал в отставку после поражения от "Урала" (1:2). Официальный сайт клуба подтвердил отставку Григоряна. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Григорян возглавлял "Тамбов" с апреля 2019 года. Напомним, что при нем клуб вышел в РПЛ.
После 13 туров "Тамбов" с 8 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Уфа
|12
|15
|8
|Арсенал Тула
|12
|14
|9
|Оренбург
|12
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Спартак Москва
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8