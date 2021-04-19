"Тамбов" попросился в европейскую Суперлигу

Теги реал мадридтамбов

"Тамбов" попросился в европейскую Суперлигу

Фото: твиттер "Тамбова"

Пресс-служба "Тамбова" обратилась к президенту мадридского "Реала" и главе Суперлиги Флорентино Пересу с просьбой включить российский клуб в новый турнир для грандов.

"Шансы ФК "Тамбов" продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса "Уфы" в матче со "Спартаком"). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге», — говорится в официальном твиттере тамбовского клуба.

Напомним, что старт первого розыгрыша Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Свое участие в турнире уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: В УЕФА сообщили, что грозит футболистам за выступления в Суперлиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" объяснил решение выступать в Суперлиге

"Реал" объяснил решение выступать в Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов