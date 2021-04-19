"Тамбов" попросился в европейскую Суперлигу

Фото: твиттер "Тамбова"

Пресс-служба "Тамбова" обратилась к президенту мадридского "Реала" и главе Суперлиги Флорентино Пересу с просьбой включить российский клуб в новый турнир для грандов.

"Шансы ФК "Тамбов" продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса "Уфы" в матче со "Спартаком"). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге», — говорится в официальном твиттере тамбовского клуба.

Напомним, что старт первого розыгрыша Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Свое участие в турнире уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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