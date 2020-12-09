"Тамбов" пошутил над "Спартаком" из-за увольнения Газизова



Пресс-служба "Тамбова" потроллила московский "Спартак" из-за увольнения генерального директора Шамиля Газизова.

5 декабря "Спартак" разгромил "Тамбов" со счетом 5:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, а через несколько дней был уволен Газизов. 7 июля спартаковцы проиграли "Тамбову" (2:3) и после этого с поста генерального директора был уволен Томас Цорн.

"Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли", - говорится в официальном Twitter тамбовского клуба.

@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли pic.twitter.com/xDj6bOTFvt — ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020

Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" всего 153 дня, Цорн - чуть больше года.

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