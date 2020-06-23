"Тамбов" после матча с "Уфой" возвращался в переполненном самолёте без соблюдения социальной дистанции

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, как команда возвращалась домой после гостевого матча с "Уфой".

Напомним, что в составе башкирцев есть футболист с подозрением на коронавирус, поэтому теоретически заразиться могли все игроки, выходившие на поле в воскресенье.

"Биток. Полный самолёт. Но у нас есть другой выбор? Представителей команды было человек 35. Остальные - обычные пассажиры. Это был стандартный самолёт в шесть рядов - по три с каждой стороны. Все сидели, как обычно. Сегодня будем делать тесты. Посмотрим. Результаты придут на следующий день", - цитирует Худякова "РБ-Спорт".

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