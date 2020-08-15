"Тамбов" потроллил ЦСКА перед очным матчем
Пресс-служба "Тамбова" высмеяла большое количество спонсорских логотипов на форме ЦСКА.
"Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы - в белом", - говорится в публикации в твиттере, которая сопровождается коллажом с рекламными объявлениями.
Сегодня играем с @pfc_cska— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 15, 2020
Армейцы в своей новой форме, мы - в белом!#ЦСКАТамбов #НашСезон #IAmВолк #фкТамбоввРПЛ pic.twitter.com/VjPQ2Gk6HL
Напомним, что матч ЦСКА - "Тамбов" состоится в Москве в 18:00 по московскому времени.
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