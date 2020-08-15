"Тамбов" потроллил ЦСКА перед очным матчем

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"Тамбов" потроллил ЦСКА перед очным матчем

Пресс-служба "Тамбова" высмеяла большое количество спонсорских логотипов на форме ЦСКА.

"Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы - в белом", - говорится в публикации в твиттере, которая сопровождается коллажом с рекламными объявлениями.

Напомним, что матч ЦСКА - "Тамбов" состоится в Москве в 18:00 по московскому времени.

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