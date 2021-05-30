"Тамбов" прекратил существование

Пресс-служба "Тамбова" объявила о ликвидации клуба из-за финансовых проблем.

"Дорогие болельщики! Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тeмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском "Спартаке", окунeмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас. С любовью и уважением, коллектив футбольного клуба "Тамбов", – говорится в заявлении.

"Тамбов" был образован в 2013 году. В 2016 году клуб вышел в ФНЛ, а в 2019-м - в РПЛ. В элитном дивизионе российского футбола "Тамбов" выступал два года. Стадион в Тамбове не соответствовал требованиям РПЛ, поэтому клуб выступал в Саранске. В завершившемся сезоне "Тамбов занял последнее, 16-е место в Российской Премьер-Лиге.

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