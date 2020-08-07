"Тамбов" презентовал новый логотип
У "Тамбова" в преддверии нового сезона сменился логотип и фирменный стиль.
Их разработкой занималась ведущая российская студия спортивного дизайна Quberten.
В минувшем сезоне команда едва не вылетела из РПЛ, заняв итоговое 14-е место.
Уже 8 августа "Тамбов" стартует в новом чемпионате, принимая "Ростов".
Не пропустите: Экс-игрок "Динамо" Панченко перешел в "Тамбов". | http://soccernews.ru
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