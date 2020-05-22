"Тамбов" продлил контракты с дуэтом тренеров

Два тренера "Тамбова" - Сергей Первушин и Тимур Шипшев - заключили новые контракты с клубом.

Соглашения обоих специалистов теперь рассчитаны до конца сезона 2020/21. Предыдущие договора истекали летом.

Первушин и Шипшев возглавляют "Тамбов" с октября. Первый - де-факто, второй - де-юре благодаря наличию нужной лицензии.

Команда по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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