"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

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"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

"Тамбов" крупно выиграл у "Крыльев Советов" в групповом турнире Кубка ФНЛ.

Тамбовский клуб вышел в полуфинал турнира на первом месте.

"Тамбов" - "Крылья Советов" - 4:1 (3:0)

Голы: Обухов, 8 (с пенальти) - 1:0, Костюков, 30 - 2:0, Грицаенко, 42 - 3:0, Федчук, 49 - 4:0, Медведь, 83 - 4:1.

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