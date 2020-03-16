"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ

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"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ

В заключительном мачте 22-го тура РПЛ "Тамбов" уверенно обыграл "Крылья Советов".

Благодаря победе "Тамбов" поднялся на 11-е место. "Крылья Советов" остались на 15-й позиции.

"Тамбов" - "Крылья Советов" 3:0

Голы: Мелкадзе, 33 - 1:0, Обухов, 54 - 2:0, Килин, 80 - 3:0

"Тамбов": Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Мелкадзе, Костюков (Федчук, 45), Шляков, Обухов (Мамтов, 78).

"Крылья Советов": Фролов, Карпов, Анюков, Чернов, Зеффан, Антон, Попович, Глушенков (Комбаров, 62), Тимофеев (Хади, 86), Кабутов, Радоньич (Голенков, 55).

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