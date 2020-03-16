"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ
В заключительном мачте 22-го тура РПЛ "Тамбов" уверенно обыграл "Крылья Советов".
Благодаря победе "Тамбов" поднялся на 11-е место. "Крылья Советов" остались на 15-й позиции.
"Тамбов" - "Крылья Советов" 3:0
Голы: Мелкадзе, 33 - 1:0, Обухов, 54 - 2:0, Килин, 80 - 3:0
"Тамбов": Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Мелкадзе, Костюков (Федчук, 45), Шляков, Обухов (Мамтов, 78).
"Крылья Советов": Фролов, Карпов, Анюков, Чернов, Зеффан, Антон, Попович, Глушенков (Комбаров, 62), Тимофеев (Хади, 86), Кабутов, Радоньич (Голенков, 55).
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20