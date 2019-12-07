"Тамбов" разгромил "Оренбург" в матче 19-го тура РПЛ

В рамках 19-го тура РПЛ "Тамбов" дома одержал крупную победу над "Оренбургом" со счётом 3:0.

Голами в составе хозяев поля отличились Владимир Обухов и Антон Килин. Кроме того, защитник гостей Урош Радакович срезал мяч в собственные ворота.

"Тамбов" – "Оренбург" - 3:0

Голы: Радакович, 47 (автогол) - 1:0, Обухов, 65 - 2:0, Килин, 82 - 3:0.

"Тамбов": Шелия, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 87), Осипенко, Тетрашвили (Чуперка, 86), Карасев, Килин, Мелкадзе, Костюков (Чернышов, 83), Рыбин, Обухов.

"Оренбург": Климович, Зотов, Радакович, Малых, Терехов, Рикарду Алвеш (Черных, 70), Мишкич, Рогич, Шкофлек (Фамейе, 46), Кулишев (Чуканов, 84), Афонин.

Удаление: Зотов (51).

Набрав три очка, "Тамбов" поднялся с 14-го на 10-е место в турнирной таблице первенства, а "Оренбург" опустился на 12-ю строчку.

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