"Тамбов" разгромил "Салют", а "Уфа" проиграла венгерскому "Уйпешту"

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"Тамбов" разгромил "Салют", а "Уфа" проиграла венгерскому "Уйпешту"

"Тамбов" разгромил "Салют", а "Уфа" проиграла венгерскому "Уйпешту" в рамках товарищеских матчей.

"Тамбов" - "Салют" - 3:0 (0:0)

Голы: Мамтов, 59 - 1:0, Мамтов, 77 - 2:0, Чуперка, 81 - 3:0.

"Уйпешт" - "Уфа" - 2:0 (2:0)

Голы: Новотны, 7 - 1:0, Новотны, 32 (с пенальти) - 2:0.

"Уфа": Шафинский (Беленов, 46), Аликин (Сухов, 46), Никитин (Йокич, 46), Терентьев (Табидзе, 46), Пуцко (Неделчару, 46), Урунов (Фомин, 46), Голубев (Карп, 46), Гиоргобиани (Емельянов, 46), Фольмер, Козлов (Тилль, 46), Агаларов (Вомбергар, 46).
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