"Тамбов" разгромил "Уфу" в матче РПЛ

Теги тамбовуфа

"Тамбов" разгромил "Уфу" в матче РПЛ

В 14-м туре РПЛ "Тамбов" на своем стадионе разобрался с "Уфой".

Благодаря победе "Тамбов" покинул последнее место чемпионата. "Уфа" по-прежнему занимает 8-е место.

"Тамбов" - "Уфа" 3:0

Голы: Костюков, 12 - 1:0, Обухов, 63 - 2:0, Ойеволе, 66 - 3:0

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Рыбин, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Килин, Мелкадзе, Костюков (Аппаев, 72), Грицаенко, Обухов (Хосонов, 79).

"Уфа": Беленов, Пуцко, Табидзе, Сухов, Неделчару, Карп, Голубев, Тилль (Козлов, 69), Терентьев (Круговой, 46), Вомбергар (Кротов, 46), Бизяк.

Предупреждения: Вомбергар (19), Голубев (21), Бизяк (37), Карп (51), Тетрашвили (53), Килин (80), Чуперка (82).

Удаление: Чуперка (84). 

Читайте также: "Рубин" и "Урал" поделили очки в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" не испытал проблем в матче с "Астон Виллой"

"Манчестер Сити" не испытал проблем в матче с "Астон Виллой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 14 18
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 14 16
9 Рубин Рубин 14 16
10 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов