"Тамбов" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве, забив 7 мячей за полчаса

"Тамбов" разгромил "Уфу" в матче 14-го тура молодежного первенства клубов РПЛ.

В составе победителей покер оформил Дмитрий Меренчуков, дубль - Денис Леньо, и еще один гол забил Денис Скрыпников.

"Тамбов - мол." - "Уфа - мол." - 7:1 (3:1)

Голы: Меренчуков, 30 - 1:0, Леньо, 32 - 2:0, Гильманшин, 38 - 2:1, Скрыпников, 45 - 3:1, Меренчуков, 49 - 4:1, Меренчуков, 52 - 5:1, Леньо, 58 - 6:1, Меренчуков, 60 - 7:1.

"Тамбов" расположился на 2 месте, имея в активе 27 баллов в турнирной таблице молодежного чемпионата России. "Уфа" с 2 баллами располагается на 16 месте.

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