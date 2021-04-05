"Тамбов" разрешил вернуться к тренировкам футболистам, подозреваемым в игре на ставках

Наставник "Тамбова" Сергей Первушин объявил о возвращении к тренировочному процессу полузащитника Дмитрия Германа и форварда Александра Еркина.

Напомним, что 25 марта обоих футболистов отстранили от работы с командой в связи с подозрениями в игре на ставках.

"Еркин и Герман приехали из Москвы. Там просто состоялась какая-то беседа, никаких обвинений им не предъявляли. Я не имею морального и юридического права не допускать их до тренировок. Поэтому допустили игроков до тренировок, они начали с нами работать", - сказал Первушин.

По итогам 24 туров "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, после зимней паузы команда потерпела 6 поражений в 6 матчах.

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