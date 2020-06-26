"Тамбов" не пустит зрителей на матч с "Зенитом"

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги между "Тамбовом" и "Зенитом" пройдёт при пустых трибунах.

Такое решение принято правительством Нижегородской области в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Помимо болельщиков на игру не пустят представителей СМИ, за исключением сотрудников основного вещателя ("Матч ТВ") и клубных пресс-служб.

"Футбольный клуб "Тамбов" приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в официальном заявлении.

Матч состоится 1 июля на стадионе "Нижний Новгород", где тамбовчане временно играют в виду неготовности своей арены.

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