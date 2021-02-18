"Тамбов" решил сняться с Кубка России

"Тамбов" отказался от участия в Кубке России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на собственные источники.

По данным информагентства, сегодня клуб направит документы о снятии с турнира в РФС.

Напомним, что "Тамбов" находится на грани банкротства - у него многомиллионные долги.

В ближайшее воскресенье команда должна была сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Кубка России.

Не пропустите: "Тамбов" может сняться с РПЛ из-за губернатора области. | http://soccernews.ru