"Тамбов", скорее всего, прекратит существование в ближайшие дни
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила, что в ближайшие дни тамбовский клуб прекратит существование из-за финансовых проблем.
"Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение. На 99 процентов "Тамбов" снимется с чемпионата России. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Молодежным составом мы играть не будем", - приводит слова Коноваловой "Спорт-Экспресс".
После 19 туров "Тамбов", набрав 13 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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