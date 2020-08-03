"Тамбов" согласовал с ЦСКА аренду Тикнизяна

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"Тамбов" согласовал с ЦСКА аренду Тикнизяна

"Тамбов" договорился об аренде хавбека ЦСКА Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Sport24.

21-летний игрок - воспитанник "армейцев", в составе которого он дебютировал в сентябре 2017 года.

В сезоне-2019/20 Тикнизян провел 15 матчей в молодежном первенстве, где забил 9 голов. 

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