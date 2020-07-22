"Тамбов" сохранил прописку в РПЛ, будущее "Крыльев Советов" зависит от решения "Химок"
"Тамбов" останется в РПЛ на следующий сезон.
Благодаря технической победе над "Сочи" (3:0) клуб сместил "Крылья Советов" с 14-го места. Напомним, что "Сочи" не явился на игру из-за вспышки коронавируса в команде.
"Крылья Советов" сыграли уже все 30 туров и не смогут подняться выше 15-го места. Будущее самарского клуба в РПЛ теперь зависит от "Химок", которые могут отказаться от выхода в РПЛ из-за финансовых проблем.
Напомним, что по итогам сезона РПЛ также покинет "Оренбург".
Читайте также: "Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
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