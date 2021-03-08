"Тамбов" стал рекордсменом РПЛ

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"Тамбов" стал рекордсменом РПЛ

"Тамбов" переписал историю чемпионатов России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тамбовский клуб побил рекорд РПЛ по числу футболистов, задействованных в матчах.

Тамбовчане уже использовали в текущем розыгрыше Премьер-лиги 45 игроков.

Предыдущее достижение принадлежало "Спартаку-Алании" - 44. Рекорд держался с 2003 года.

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