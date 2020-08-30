"Тамбов" упустил победу над "Рубином"
В матче 6-го тура чемпионата России казанский "Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 2:2. На 15-й минуте счет открыл Александр Карапетян, но в концовке тайма равновесие восстановил Джордже Деспотович. На 84-й минуте гостей вывел вперед Павел Карасев, но "Рубин" ушел от поражения благодаря голу Деспотовича на 90-й минуте.
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Тамбов" находится на 14-й позиции.
"Рубин" Казань – "Тамбов" Тамбов - 2:2 (1:1)
Голы: Карапетян, 15 - 0:1, Деспотович, 45 - 1:1, Карасев, 84 - 1:2, Деспотович, 90 - 2:2
"Рубин": Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Зуев, Хван Ин Бом, Абильгор, Макаров (Шатов, 65), Евтич (Игнатьев, 71), Кварацхелия, Деспотович.
"Тамбов": Рыжиков, Шляков, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Чичерин, Грицаенко, Карапетян (Костюков, 62), Панченко (Обухов, 62).
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