"Тамбов" усилился 29-летним защитником
"Тамбов" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Виталия Шахова.
29-летний футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2022 года.
Новичок "Тамбова" выбрал себе 13-й игровой номер.
Напомним, что последней командой Шахова был "Оренбург", с которым он расторг соглашение на прошлой неделе. Его рыночная стоимость - 650 тысяч евро.
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