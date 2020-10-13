"Тамбов" усилился 29-летним защитником

"Тамбов" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Виталия Шахова.

29-летний футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2022 года.

Новичок "Тамбова" выбрал себе 13-й игровой номер.

Напомним, что последней командой Шахова был "Оренбург", с которым он расторг соглашение на прошлой неделе. Его рыночная стоимость - 650 тысяч евро.

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