"Тамбов" усилился опытным защитником
Белорусский защитник тульского "Арсенала" Максим Володько перешел в "Тамбов", сообщает пресс-служба тамбовского клуба.
Володько достался "Тамбову" бесплатно. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.
#фктамбов подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько. Соглашение рассчитано по схеме «1+1». Футболист уже внесен в заявочный лист нашего клуба. Володько - семикратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны. В составе борисовского клуба Максим провел более 50 матчей в еврокубках, включая групповые стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Имеет в своем активе 32 матча за сборную Беларуси. С 2019-го года выступал за тульский "Арсенал". Добро пожаловать в "Тамбов", @mvolodko92 ! #МаксимВолодько
27-летний Володько выступал за "Арсенал" с 2019 года, провел за клуб шесть матчей. Ранее играл за БАТЭ и СКВИЧ. За сборную Беларуси сыграл 32 матча и забил два гола. Семикратный чемпион Беларуси, пятикратный обладатель Суперкубка Беларуси, обладатель Кубка Беларуси.
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