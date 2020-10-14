"Тамбов" усилился опытным защитником

Белорусский защитник тульского "Арсенала" Максим Володько перешел в "Тамбов", сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

Володько достался "Тамбову" бесплатно. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

27-летний Володько выступал за "Арсенал" с 2019 года, провел за клуб шесть матчей. Ранее играл за БАТЭ и СКВИЧ. За сборную Беларуси сыграл 32 матча и забил два гола. Семикратный чемпион Беларуси, пятикратный обладатель Суперкубка Беларуси, обладатель Кубка Беларуси.

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