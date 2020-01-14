"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе

У полузащитника московского "Спартака" Джано Ананидзе появился ещё один вариант продолжения карьеры.

Вслед за турецким "Денизлиспором" на грузинского хавбека нацелился "Тамбов".

Сосед "Спартака" по турнирной таблице РПЛ (10 и 11 места) заинтересован в аренде 27-летнего футболиста при условии частичной выплаты зарплаты, которая составляет 2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Ананидзе сыграл за "красно-белых" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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