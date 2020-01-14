"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе

Теги спартак москватамбовджано ананидзетрансферы

"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе

У полузащитника московского "Спартака" Джано Ананидзе появился ещё один вариант продолжения карьеры.

Вслед за турецким "Денизлиспором" на грузинского хавбека нацелился "Тамбов".

Сосед "Спартака" по турнирной таблице РПЛ (10 и 11 места) заинтересован в аренде 27-летнего футболиста при условии частичной выплаты зарплаты, которая составляет 2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Ананидзе сыграл за "красно-белых" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

Не пропустите: Жиркова зовут в "Тамбов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"

Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов