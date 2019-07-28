"Тамбов" выложил фото из раздевалки после победного матча со "Спартаком"

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"Тамбов" выложил фото из раздевалки после победного матча со "Спартаком"

"Тамбов" в своем твиттере опубликовал снимок из раздевалки после победного матче 3-го тура РПЛ со "Спартаком".

Напомним, вчера, 27 июля, новички РПЛ обыграли красно-белых со счетом 2:0. "Тамбов" набрал первые три очка в нынешнем сезоне.

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