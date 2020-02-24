"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
В полуфинальном матче Кубка Футбольной национальной лиги "Тамбов" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и завоевал путевку в финал. Единственный гол в концовке встречи забил Алексей Грицаенко.
В решающем матче за трофей "Тамбов" сыграет с "Химками".
"Тамбов" - "Шинник" - 1:0 (0:0)
Гол: Грицаенко, 90+3 - 1:0.
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|Команда
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|Динамо Москва
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