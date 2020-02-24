"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ

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"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛВ полуфинальном матче Кубка Футбольной национальной лиги "Тамбов" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и завоевал путевку в финал. Единственный гол в концовке встречи забил Алексей Грицаенко.

В решающем матче за трофей "Тамбов" сыграет с "Химками".

"Тамбов" - "Шинник" - 1:0 (0:0)

Гол: Грицаенко, 90+3 - 1:0.

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