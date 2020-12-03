"Тамбов" выступил за расширение РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков выступил с поддержкой идеи увеличить число клубов в РПЛ.
"Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.
Второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Нидерландах, не говоря уже об Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать.
Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. "Нижний Новгород", "Балтика", например, у которых есть стадион", - сказал Худяков.
"Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков в 16 турах.
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