"Тамбов" выступил за расширение РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков выступил с поддержкой идеи увеличить число клубов в РПЛ.

"Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

Второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Нидерландах, не говоря уже об Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать.

Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. "Нижний Новгород", "Балтика", например, у которых есть стадион", - сказал Худяков.

"Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков в 16 турах.

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