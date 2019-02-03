"Тамбов" заинтересован в приобретении воспитанника "Ниццы"

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"Тамбов" заинтересован в приобретении воспитанника "Ниццы"

"Тамбов" заинтересован в приобретении воспитанника "Ниццы" Мохамеда-Эми Джабраилова. Об этом сообщает "Матч-ТВ". 

25-летний игрок уже находится на просмотре в клубе 

Футболист является воспитанником "Ниццы". Ранее выступал за "Эспаньол" U-19, "Марбелью" и австрийскую  команду "Аустрию Клагенфурт".

С 2016 по 2017 годы Джабраилов числился в "Ахмате", однако не участвовал ни в одном матче.

В текущем сезоне нападающий играл 10 матчей за литовскую команду "Йонава" и забил 3 гола.

"Тамбов" после 24 матчей занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ.

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