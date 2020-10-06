"Тамбов" закрыл долги по зарплате за два месяца
"Тамбов" частично рассчитался с долгами по зарплате игроков.
Продажа форварда Владимира Обухова в "Ростов" позволила клубу рассчитаться с футболистами.
"Этот трансфер позволил нам закрыть долги перед ребятами за два месяца", - цитирует "СЭ" спортивного директора "Тамбова" Павла Худяков.
Напомним, что в сентябре футболисты написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.
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