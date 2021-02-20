"Тамбов" ждёт футболистов из трёх клубов РПЛ
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин назвал клубы, которые помогут последней команде РПЛ арендой игроков.
По словам тренера, к тамбовчанам присоединятся футболисты "Рубина", "Динамо" и ЦСКА.
Напомним, что в четверг "Тамбову" разблокировали счета и временно сняли с клуба запрет на регистрацию новичков.
По итогам 19 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.
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