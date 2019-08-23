Тамез может перейти в итальянский клуб вместо "Спартака"
"Болонья" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Адриану Тамезу, сообщает France Football.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро. Впрочем, хавбек пока не дал согласия на переезд в Италию.
Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за 25-летнего Тамеза 12 миллионов евро. Однако футболист отказался переходить в российский клуб.
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