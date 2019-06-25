Танги Ндомбеле готов покинуть "Лион"
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что хавбек команды Танги Ндомбеле хочет покинуть клуб этим летом, утверждает Get French Football News.
"Н'Домбеле хочет перейти в другую команду. Мы ждем стоящего предложения. Когда он покинет команду, тогда займемся поиском замены. Пока ничего не произошло, однако дверь уже приоткрыта", - сказал Оляс.
Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что 22-летнего игрока готов купить "Тоттенхэм" за 55 миллионов евро.
Ндомбеле стал игроком "Лиона" летом 2018 года, перейдя из "Амьена" за 8 миллионов евро. В сезоне-2018/19 он участвовал в 34 матчах, забив 1 гол и сделав 7 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
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|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27