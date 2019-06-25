Танги Ндомбеле готов покинуть "Лион"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что хавбек команды Танги Ндомбеле хочет покинуть клуб этим летом, утверждает Get French Football News.

"Н'Домбеле хочет перейти в другую команду. Мы ждем стоящего предложения. Когда он покинет команду, тогда займемся поиском замены. Пока ничего не произошло, однако дверь уже приоткрыта", - сказал Оляс.

Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что 22-летнего игрока готов купить "Тоттенхэм" за 55 миллионов евро.

Ндомбеле стал игроком "Лиона" летом 2018 года, перейдя из "Амьена" за 8 миллионов евро. В сезоне-2018/19 он участвовал в 34 матчах, забив 1 гол и сделав 7 ассистов.

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