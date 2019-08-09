Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"?

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Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"?

Миланский "Интер" ударно начал подготовку к новому сезону. Вслед за приглашением на пост главного тренера Антонио Конте последовал целый ряд качественных трансферов Подписание мастодонта обороны Диего Година свободным агентом несомненно выглядит успешной сделкой, а появление двух талантливейших итальянских полузащитников Стефано Сенси и Николы Барреллы говорит о том, что боссы "Интера" серьезно настроены относительно своего проекта. 20 миллионный трансфер Валентина Лазаро также должен добавить столь необходимой глубины и креатива в середину поля. Однако, несмотря на усиление на различных позициях, "Интер" был озабочен одной проблемой, которая является наиболее важной из всех – отношение между "сине-черными" и экс-капитаном Мауро Икарди. Клуб четко дал понять, что "Интер" сыт всеми выходками аргентинца и его жены-агента, а это значит, что Конте придется полагаться на соотечественника Икарди Лаутаро Мартинеса. Молодому форварду придется стать лидером атаки в следующем сезоне, однако ни для кого не секрет, что Контн предпочитает играть в два нападающих, что вынудило "нерадзурри" искать партнера для Лаутаро. Велись переговоры с форвардом "Ромы" Эдином Джеко, однако они оказались куда сложнее, чем ожидалось. Кроме того, боснийцу исполнится 34 года в следующем году, однако он все равно требует внушительной зарплаты. Не удивительно, что такая позиция не устроила "Интер". Клуб искал альтернативу и нашел ее в лице форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Конечно, бельгиец стоит намного дороже, чем Джеко, но Ромелу исполнилось только 26 лет и, несмотря на критику его игры, в прошлых сезонах на счету бельгийца 42 гола в 96 матчах за "дьяволов". Среди всех причин, по которым Лукаку способен сделать "Интер" лучше, главной является мотивация, которая имеет важное значение для бельгийца. Новая страница карьеры в новой команде способна дать ему толчок для прогресса в игре. Также хорошо известно, что Конте является поклонником таланта форварда. Антонио всегда хотел, чтобы в нападении находился мощный "таргетмен", играющий рядом с более мобильным партнером. Эти факторы делают Лукаку невероятно подходящим кандидатом для "нерадзурри". Да, Икарди – один из лучших финишеров Европы прямо сейчас, здесь и Лукаку, и Лаутаро ему уступают, однако ничего больше аргентинец предложить не может. Приезд Ромелу Лукаку в Милан позволит Конте получить инструмент для постройки нового более мощного и современного "Интера". Тем самым главный тренер выведет клуб с исключительной зависимости от Икарди в атаке. Самым очевидным позитивным фактором, который бельгиец может привнести в команду Конте, является физика. Уроженец Антверпена обладает данными, которые пригодились бы в том же баскетболе, что позволяет ему вести борьбу и выигрывать ее у самых сильных и неуступчивых защитников соперников. Более того, Лукаку выигрывал среднем по три воздушных единоборства за матч в прошлом сезоне. Подобные цифры Икарди и Мартинес показали лишь вместе. Это говорит о том что, "Интер" наконец-то может получить преимущество на втором этаже.

Способность Лукаку смещаться на фланг и вытягивать защитников оппонента со своих позиций позволит создавать свободное пространство для Лаутаро, чего не было раньше, когда 21-летний нападающий играл в паре со своим соотечественником. Несмотря на внушительные размеры, бельгиец обладает хорошим дриблингом, а его левая рабочая нога превращает игрока в опасного и непредсказуемого оппонента для любого противника. Потенциальный союз Лукаку и Мартинеса напоминает дуэты с Грациано Пелле в основе, которые Конты с успехом использовал в сборной Италии. Разница в том, что бельгийц и аргентинец гораздо более универсальные футболисты. К тому же они индивидуально сильнее бывших пар форвардов сборной. Так что их можно считать более прокачанной версией. Но есть и негативные стороны! Помимо ценника, главной проблемой экс-форварда МЮ является его форма. Кроме того, бельгиец имеет склонность к набору лишних килограммов к и без того внушительному весу, в особенности, когда не играет постоянно. Однако, Антонио Конте известен своими сверхинтенсивными тренировками, поэтому данная проблема может исчезнуть. Игра в одно касание также считается слабым местом в игре форварда. В среднем Ромелу совершает два неудачных первых касания за матч. Этот показатель выше, чем у Икарди и примерно равен таковому у Лаутаро. Огрехи в работе с мячом на данный момент выглядят главной проблемой потенциального атакующего дуэта. Тем не менее, и эта проблема подлежит решению, учитывая, какую "маниакальность" Конте показывает при подготовке своих команд.

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на все недостатки Ромелу Лукаку, и на то, что его приход потребовал от "Интера" больших финансовых вложений, в том числе и в зарплату игрока, бельгиец может стать идеальным форвардом не только для нынешних "нерадзурри", но и для Лаутаро Мартинеса в частности. Наличие такого тренера как Антонио Конте может высвободить из бельгийского форварда все его лучшие качества. До сих пор остается ощущение,  что 26-летний футболист так и не показал всего, на что способен. Раскрыв Лукаку, Конте сможет получить доступ к полному потенциалу их аргентинской жемчужины. Появление в составе талантливого, опытного и сильного Лукаку позволит Лаутаро перейти на новый уровень игры, а значит поможет команде наконец стать конкурентоспособной как внутри Италии, так и на европейской арене.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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