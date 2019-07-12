Тапиа отказал "Локомотиву"

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Тапиа отказал "Локомотиву"

Полузащитник "Фейеноорда" Ренато Тапиа не перейдёт в московский "Локомотив", сообщает Voetbal International.

По информации источника, 23-летний футболист отклонил выгодное предложение от "железнодорожников", предпочтя остаться в роттердамском клубе.

Тапиа выступает за "Фейеноорд" с 2016 года, сыграл 45 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Виллем II".

Хавбек является основным игроком сборной Перу. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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