Тапиа отказал "Локомотиву"
Полузащитник "Фейеноорда" Ренато Тапиа не перейдёт в московский "Локомотив", сообщает Voetbal International.
По информации источника, 23-летний футболист отклонил выгодное предложение от "железнодорожников", предпочтя остаться в роттердамском клубе.
Тапиа выступает за "Фейеноорд" с 2016 года, сыграл 45 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Виллем II".
Хавбек является основным игроком сборной Перу. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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