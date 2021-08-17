Тарас Степаненко высказался перед матчем против "Монако" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Степаненко/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко высказался перед игрой против "Монако" в квалификации к Лиге чемпионов.
– Что можно сказать о сопернике, уже изучали "Монако"?
– Начали подготовку. Нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке.
Позавчера тренировку посвятили именно матчу с "Монако", так что, думаю, будем хорошо готовы.
– Кого-то в "Монако" выделишь?
– Я состав смотрел. Там есть пару хороших нападающих, а вообще у "Монако" молодой коллектив.
Думаю, соперник больше играет в командный футбол. Ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.
– В последнем матче чемпионата "Монако" потерпел поражение. Это поможет вам или, наоборот, придаст противнику дополнительную мотивацию?
– Мы тоже уступили "Александрии", а потом провели отличный поединок с "Генком". Думаю, их главный тренер дал отдохнуть основным футболистам. Я встречу не видел, но, наверное, так и было.
Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации, и тренер дал отдохнуть футболистам, а потом случилось, как и у нас с «Александрией»: пропустили и не смогли забить. Так что если они проиграли, то еще больше будут настраиваться и разбирать ошибки.
Для них, как и для нас, это важный матч, – нужно серьезно настраиваться и готовиться к бою, – цитирует футболиста официальный сайт "горняков".
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