Тарас Степаненко высказался перед матчем против "Монако" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Степаненко/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко высказался перед игрой против "Монако" в квалификации к Лиге чемпионов.

– Что можно сказать о сопернике, уже изучали "Монако"?

– Начали подготовку. Нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке.

Позавчера тренировку посвятили именно матчу с "Монако", так что, думаю, будем хорошо готовы.

– Кого-то в "Монако" выделишь?

– Я состав смотрел. Там есть пару хороших нападающих, а вообще у "Монако" молодой коллектив.

Думаю, соперник больше играет в командный футбол. Ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

– В последнем матче чемпионата "Монако" потерпел поражение. Это поможет вам или, наоборот, придаст противнику дополнительную мотивацию?

– Мы тоже уступили "Александрии", а потом провели отличный поединок с "Генком". Думаю, их главный тренер дал отдохнуть основным футболистам. Я встречу не видел, но, наверное, так и было.

Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации, и тренер дал отдохнуть футболистам, а потом случилось, как и у нас с «Александрией»: пропустили и не смогли забить. Так что если они проиграли, то еще больше будут настраиваться и разбирать ошибки.

Для них, как и для нас, это важный матч, – нужно серьезно настраиваться и готовиться к бою, – цитирует футболиста официальный сайт "горняков".

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