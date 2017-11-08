Тарасенко: "Мы нашли спонсоров для "Луча-Энергии"

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что финансовые проблемы "Луча-Энергии" вскоре будут решены.

"Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было.

Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть", – приводят слова Тарасенко российские СМИ.

Напомним, что "Луч" уже длительное время не платит зарплату игрокам и персоналу. Несколько дней назад болельщикам даже пришлось самим покормить футболистов.

После 21 тура "Луч" занимает 19, предпоследнее место в ФНЛ.

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