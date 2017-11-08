Тарасенко: "Мы нашли спонсоров для "Луча-Энергии"
Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что финансовые проблемы "Луча-Энергии" вскоре будут решены.
"Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было.
Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть", – приводят слова Тарасенко российские СМИ.
Напомним, что "Луч" уже длительное время не платит зарплату игрокам и персоналу. Несколько дней назад болельщикам даже пришлось самим покормить футболистов.
После 21 тура "Луч" занимает 19, предпоследнее место в ФНЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12