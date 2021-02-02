Тарасов близок к переходу в московский клуб из ЛФК
Пресс-служба московского "Сахалинца" опубликовала фотографию бывшего полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, который держит в руках футболку клуба с 23-м номером.
"Переговоры затянулись, но похоже к чему-то пришли", - говорится в Instagram клуба.
33-летний Тарасов в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Томь", "Москву", "Локомотив" и "Рубин". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.
"Сахалинец" выступает в любительском чемпионате Москвы.
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