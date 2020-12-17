Тарасов близок к уходу из "Рубина"

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Тарасов близок к уходу из "Рубина"

Казанский "Рубин" решил расстаться с полузащитником Дмитрием Тарасовым, утверждает "Спорт Бизнес Online".

По информации источника, клуб не будет продлевать с хавбеком истекающий 31 декабря контракт. Таким образом, с 1 января футболист будет свободным агентом.

Интерес к 33-летнему игроку проявляют "Химки" и "Урал".

Тарасов выступает за "Рубин" с февраля этого года, сыграл 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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