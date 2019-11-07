Тарасов: "Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща"

1 Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов: "Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща"

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов допустил применение рукоприкладства в отношениях с женщиной.

"Когда женщина будет делать для меня всё, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живём нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Беременная она или не беременная. Пока не беременная, вообще может получить сразу леща", - сказал Тарасов.

Ранее бывшая жена футболиста Ольга Бузова сетовала, что ей пришлось столкнуться с побоями в семейной жизни, скорее всего, подразумевая Дмитрия.

Хавбек летом стал свободным агентом и до сих пор не может найти себе новый клуб.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя:"Есть красная зона,куда заходить нельзя никому кроме Бадра,иначе можно получить от него леща"

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