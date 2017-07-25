Тарасов: "Готов поехать в Европу даже в случае понижения зарплаты"

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Тарасов: "Готов поехать в Европу даже в случае понижения зарплаты"Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что по сей день не получал предложений от европейских клубов.

"У меня остается год контракта. Пока никаких разговоров нет, буду ждать. Сейчас еще рано говорить о смене клуба. Я игрок "Локомотива" и надеюсь, что останусь им в дальнейшем. Предложений из Европы не было. Если бы были, я бы поехал туда.

Не боюсь потерять в деньгах. Это действительно интересный вызов. На месте футболистов, у которых есть такие предложения, я попробывал бы свои силы. Где было бы комфортно? Думаю, Англия и Германия. Это мои любимые чемпионаты. Я их смотрю", - сказал он. 

Читайте: Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива" | http://soccernews.ru

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