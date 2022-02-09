Тарасов и Ещенко отказались перейти в "Красаву"

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен

Спортивный директор "Красавы" Александр Панков рассказал, что он предлагал перейти в клуб защитнику Андрею Ещенко и полузащитнику Дмитрию Тарасову.

"Я ради шутки позвонил Диме Тарасову и Андрею Ещенко: "Ребята, помогите выполнить задачу. Больших денег нет. Для вас это один-два раза сходить в ресторан, а для нас — вы квалифицированные футболисты, которые могут помочь нам".

Что в ответ? Посмеялись. Они особо уже не хотят играть в футбол", — приводит слова Панкова Sport24.

Напомним, что 34-летний Тарасов в октябре прошлого года стал игроком любительского клуба "На спорте". 37-летний Ещенко некоторое время назад завершил карьеру и получил должность в тренерском штабе "Спартака".

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