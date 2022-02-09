Тарасов и Ещенко отказались перейти в "Красаву"
Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен
Спортивный директор "Красавы" Александр Панков рассказал, что он предлагал перейти в клуб защитнику Андрею Ещенко и полузащитнику Дмитрию Тарасову.
"Я ради шутки позвонил Диме Тарасову и Андрею Ещенко: "Ребята, помогите выполнить задачу. Больших денег нет. Для вас это один-два раза сходить в ресторан, а для нас — вы квалифицированные футболисты, которые могут помочь нам".
Что в ответ? Посмеялись. Они особо уже не хотят играть в футбол", — приводит слова Панкова Sport24.
Напомним, что 34-летний Тарасов в октябре прошлого года стал игроком любительского клуба "На спорте". 37-летний Ещенко некоторое время назад завершил карьеру и получил должность в тренерском штабе "Спартака".
Не пропустите: Зе Луиш определился с новым клубом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Боруссии" Дортмунд
-
"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом
-
Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"
-
Диего Коста может перейти в "Аталанту"
-
"Барселона" получила право первоочередного выкупа двух бразильских талантов
-
Федор Кудряшов объявил о разводе с женой
-
Канделаки получила должность на ТНТ
-
Джовинко перешел в "Сампдорию"
-
Боец UFC "наехал" на Зума, который избил кошку
-
Тарасов и Ещенко отказались перейти в "Красаву"
-
"Ростов" усилился форвардом чешской "Сигмы"
-
У Роналду худшая серия с 2010 года
-
Зе Луиш перешел в клуб из Саудовской Аравии
-
ЦСКА согласовал трансфер колумбийского хавбека, игравшего на Украине
-
ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Лиона"
-
Тренер "Байера" назвал сроки возвращения Азмуна в строй
-
Ди Мария может покинуть ПСЖ
-
"Барселона" сделала крупное предложение Брозовичу
-
Симоне Индзаги наказан за оскорбление арбитра в матче с "Миланом"
-
"Динамо" определилось с соперниками на сборе в Турции