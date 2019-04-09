Тарасов и Миранчуки анонсировали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Полузащитники "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки, также Дмитрий Тарасов в инстаграме опубликовали ролик Игоря Шумилина, который агитирует всех поддержать Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол - это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов «Зенита». Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то, как фанаты, понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, всё, что происходит сейчас, - это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте может оказаться каждый из нас. Так что вы за российский футбол и за правду? Тогда приходите в Гайд-парк Сокольники 13 апреля 2019 года, в 19:00. Не оставайтесь в стороне!" - написал Шумилин.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.

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